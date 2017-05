Auf der Website des US-amerikanischen Spiele-Dienstes GameFly sind Hinweise zu einem Stand-Alone-Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered aufgetaucht.

Wird es schon im kommenden Monat ein Stand-Alone zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered geben?

Bisher ist Call of Duty: Modern Warfare Remastered an verschiedene Premium-Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare gekoppelt und kann nicht einzeln erworben werden. Das könnte sich zum Ende des nächsten Monats allerdings ändern, denn es sind Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung des Spiels für die PS4 und Xbox One aufgetaucht.

Zwar hat Activision immer wieder betont, dass Modern Warfare Remastered nur zusammen mit Infinite Warfare erhältlich sei, allerdings gab es in den letzten Monaten immer wieder Andeutungen, die auf einen Stand-Alone-Release der Shooter-Neuauflage hindeuteten.

Die Vermutungen werden durch einen Eintrag auf der Website des Spiele-Dienstes GameFly bestärkt. Dieser listete den Stand-Alone-Release von Modern Warfare Remastered für Ende Juni. Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht worden, allerdings konnte die Call of Duty-Fanwebsite CharlieIntel Screenshots davon machen.

UPDATE: GameFly listing for PS4 version of Modern Warfare Remastered has a June 20 release date: https://t.co/gB4qKM9AZf pic.twitter.com/OFhv1u73zn — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) May 1, 2017

RUMOR: GameFly listing suggests Modern Warfare Remastered will become available separately in July https://t.co/gB4qKM9AZf pic.twitter.com/vrplogdnd9 — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) May 1, 2017

Sollte sich die Vermutung bestätigen, können wir laut GameFly am 20. Juni 2017 mit der Veröffentlichung des Spiels für die PS4 rechnen. Die Xbox One-Version soll dann einen Monat später, am 20. Juli folgen. Activision hat sich bisher noch nicht zu der Listung auf GameFly geäußert.

Hofft ihr auf einen Stand-Alone-Release oder habt ihr Modern Warfare Remastered schon?