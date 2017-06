Wie wir von einer Händler-Quelle erfahren haben, soll der Release der Standalone-Version von Modern Warfare Remastered bereits am Freitag erfolgen.

Nun also doch: Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird allem Anschein nach als Standalone-Version veröffentlicht. Wie wir selbst von einer Händler-Quelle erfahren haben, ist der Release in Deutschland sogar schon sehr bald. Bereits am Freitag, den 23.06., soll es soweit sein. Der Preis soll bei 39,99 Euro liegen. Activision hat Termin und Preis allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Bereits in den letzten Tagen hatte das Thema wieder an Fahrt aufgenommen, als diverse Bilder der Verpackung und Händlerlisten von Call of Duty: Modern Warfare Remastered durchs Netz geisterten. Activision hatte den Titel ursprünglich als Bonus in die Deluxe- und Legacy-Versionen des im letzten Jahr erschienenen Call of Duty: Infinite Warfare gepackt, ein eigenständiger Release war damals noch ausgeschlossen worden.

Doch schon seit Ende 2016 gab es Gerüchte über einen möglichen Standalone-Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered, zu verschiedenen Zeitpunkten sollte das Spiel in diesem Jahr bereits erscheinen. Nun ist es anscheinend am Freitag wirklich soweit.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist eine aufgehübschte Version des 2007er Shooter-Hits Call of Duty 4: Modern Warfare. Für die Neuauflage schraubten die Entwickler vor allem an der Optik des Titels und erhöhten die Auflösung, außerdem ist der komplette Multiplayer-Modus enthalten. Darin gibt es im Vergleich zu neueren Serienteilen nur wenige Killstreaks und eine überschaubare Zahl an Perks und Waffen, das Gameplay ist zudem weniger hektisch.

