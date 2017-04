Prop-Hunt war als Aprilscherz für kurze Zeit in Call of Duty: Modern Warfare Remastered spielbar. Der abgedrehte Spielmodus kam bei vielen Fans aber so gut an, dass sie ihn nun als regulären Modus zurückfordern.

In Prop Hunt werden wir unter anderem als Container gespawnt.

Während uns Battlefield 1 zum 1. April auf Einhörnern reiten ließ, spendierte uns Call of Duty: Modern Warfare Remastered im Rahmen der Spielmodi-Playlist Weekend Warfare den Prop-Hunt-Modus, beim dem wir uns als Container oder Kühlschrank vor anderen Spielern verstecken müssen. Prop Hunt war allerdings nur bis zum 3. April spielbar und ist mittlerweile wieder aus dem Multiplayer des Shooters verschwunden. Etliche Fans haben in der kurzen Zeitspanne jedoch so viel Spaß am irrwitzigen Versteckspiel gefunden, dass sie es sich nun als permanenten Spielmodus wünschen.

Wie Kotaku berichtet, haben streckenweise über 50 Prozent der aktiven Spieler an Weekend Warfare teilgenommen, um ihre Zeit mit Prop-Hunt zu verbringen. Auf Twitter finden sich mittlerweile zahlreiche Tweets von Fans, die Activision und Raven Software darum bitten (teilweise sogar anflehen), den Modus zurückzubringen.

Fav this tweet if you want @RavenSoftware to KEEP Prop Hunt as a permanent gamemode in MWR! ? pic.twitter.com/ZdcI8hkgNI — Ali-A (@OMGitsAliA) April 3, 2017

Auch auf Reddit haben sich viele Prop-Hunt-Fans zusammengefunden. User manchestercity123 schreibt:

"Ich habe CoD 4 seit ungefähr einem Monat nicht mehr gespielt. Alleine durch Prop-Hunt habe ich meine Liebe zu CoD 4 wiederentdeckt, nachdem die Macher so viel Extra-Mist ins Spiel gebracht haben."

Raven Software indes bedankte sich nach dem Ende des Weekend Warfare für das Feedback, das die Entwickler bis dato erhalten haben.

What an amazing #WeekendWarfare! Prop Hunt was obviously a huge success. Thanks for all the feedback & keep an eye out for more fun modes — Raven Software (@RavenSoftware) April 3, 2017

Prop-Hunt sei "offensichtlich ein großer Erfolg" gewesen. Wir sollen unsere Augen offen halten für weitere "spaßige Spielmodi", die womöglich für zukünftige Weekend Warfare-Events angedacht sind. Ob Raven Software Prop-Hunt zurückbringt, steht in den Sternen. Die vielen positiven Stimmen der Fans kommen zumindest an.