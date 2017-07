Die Call of Duty-Reihe macht sich immer wieder selbst Konkurrenz, weil die Titel in so kurzen Abständen erscheinen. Das stellt laut Activisions Eric Hirshberg aber kein Problem dar, solange irgendein CoD gespielt wird.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered erschien kürzlich als Standalone-Fassung.

Innerhalb der Gaming-Welt nimmt Call of Duty eine Ausnahmestellung ein. Die Spiele erscheinen im Jahresrhythmus und rangieren in den Verkaufscharts oft weit oben, immer wieder auch für eine ganze Weile. Dadurch ergibt sich, dass unterschiedliche Teile der Reihe gleichzeitig gespielt werden und die Spiele so sogar miteinander konkurrieren. Für Activision stellt es aber überhaupt kein Problem dar, wenn wir lieber alte CoD-Titel spielen als die neueste Ausgabe.

Im Interview mit GamesIndustry erklärt CEO Eric Hirshberg:

"Call of Duty ist einzigartig, nicht nur im Gaming, sondern kulturell - dahingehend, dass es einen jährlichen Release hatte und dass es in so vielen Jahren am Stück an der Spitze der Charts war. Das ist wahrscheinlich noch nie dagewesen. Als Resultat daraus haben sich einige einzigartige Vorteile und Herausforderungen ergeben. Eine davon ist, dass wir jetzt mehrere Spiele-Universen haben, die gleichzeitig aktiv sind. Unsere Politik war immer: Solange sie ein Call of Duty-Spiel spielen, sind wir glücklich."

So erklärt sich auch, dass Activision noch über 18 Monate nach dem Release von Black Ops 3 neue Inhalte dafür veröffentlicht. Dass sich Call of Duty: Infinite Warfare nicht ganz so gut verkauft hat wie seine Vorgänger, nimmt Activision also offenbar sehr gelassen - ähnlich wie die skurrile Situation im April in den USA, als sich Call of Duty: Black Ops 2 (aus dem Jahr 2012) plötzlich besser verkauft hat, weil es via Abwärtskompatibilität auf der Xbox One verfügbar gemacht wurde.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Welchen Call of Duty-Teil spielt ihr aktuell und am liebsten?