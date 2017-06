Insgesamt fünf Divisionen werden wir in den Multiplayer-Matches von Call of Duty: WW2 zur Verfügung haben. Jetzt hat Activision die einzelnen Klassen enthüllt und kurz vorgestellt.

In Call of Duty: WW2 wählen wir aus verschiedenen Klassen.

Gestern hatte ich euch davon berichtet, dass Michael Condrey und Glen Schofield, die Studio-Bosse von Sledgehammer Games, verraten haben, dass es in Call of Duty: WW2 nicht mehr möglich sein wird, einen Allround-Soldaten zu basteln, den wir frei anpassen können. Stattdessen soll es sogenannte "Divisions" geben, die sich voneinander unterscheiden und eigene Stärken aufweisen. Jetzt hat Activision die Klassen enthüllt.

Im Rahmen eines Blogeintrags, der näher auf die E3 2017-Pläne des Publishers eingeht, finden wir eine Auflistung der fünf Divisionen, die in Call of Duty: WW2 spielbar sein werden.

Airborne (Luftlandetruppen): Die Ersten im Kampf, agieren schnell und leise

(Gebirgsjäger): Fokus auf präzise und tödliche Scharfschützengewehre

(Infanterie): Die Speerspitze auf dem Schlachtfeld

(Gepanzerte Truppen): Die größte Feuerkraft

(Expeditionsstreitkräfte): Einheizen mit Brandmunition

Neben ihren eigenem Waffenarsenal scheinen die einzelnen Divisionen also auch jeweils besondere Spielstile zu fördern. Im Rahmend er E3 2017 werden wir die Klassen dann wohl auch in Aktion erleben können. Ein kleiner Teaser auf Twitter deutet immerhin an, dass wir uns auf mehr Details zur Infantry einstellen können.

The countdown to E3 begins. pic.twitter.com/q7zk5kIT6F — Call of Duty (@CallofDuty) June 8, 2017

Welche Divison könnte zu euch passen?