Die Beta von Call of Duty: WW2 wird nicht nur Ende August starten, sondern außerdem auch angenehm umfangreich ausfallen: Alle fünf Divisionen, die es im finalen Spiel geben wird, dürfen während der Testphase ausprobiert werden.

Call of Duty: WW2 gibt uns noch vor Release eine Beta an die Hand.

Wer dieses Jahr die gamescom besucht oder andersweitig Ende August Pläne hat, sollte das Reiseköfferchen bis zum 25. August wieder ausgeräumt und auf der Couch Platz genommen haben. Denn dann startet die Beta von Call of Duty: WW2 für alle, die das Spiel bereits vorbestellt und einen Vorbesteller-Code auf der offiziellen Homepage des Shooters eingelöst haben. Eine genaue Übersicht über die Termine der Private Beta findet ihr nachfolgend:

Erstes Beta-Wochenende nur für PS4-Spieler: 25. August bis 28. August

Zweites Beta-Wochenende für PS4- und Xbox One-Spieler: 01. September bis 04. September

Zum genauen Spielmodi-Umfang der Beta wollen sich die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt noch äußern, doch wissen wir bereits, dass wir alle fünf Divisionen, die es auch im finalen Spiel geben wird, ausprobieren dürfen. In Call of Duty: WW2 ersetzen diese Divisionen die alten Klassen und geben durch eigene Perks und Waffen den Spielstil zumindest grob vor. Damit soll eine gewisse Spezialisierung auf den Schlachtfeldern bewirkt werden.

Die Armored Division ist die Unterstützer-Division und hat Zugriff auf Anti-Tank-Granaten und schwere Maschinengewehre.

Die Mountain Division ist auf heimliches Stealth-Gameplay spezialisiert und können sich mit Rauchgranaten und S-Minen einen taktischen Vorteil verschaffen.

Die Airborne Division hingegen ist auf den Kampf hinte feindlichen Linien spezialisiert und kann ihre Waffen mit Schalldämpfern versehen - allerdings zu Ungunsten der Reichweite und Durchschlagskraft ihrer Schießeisen.

Die Expeditionary Division ist auf Saboteur-Aktionen spezialisiert und kann aus einer Vielzahl von experimentellen Munitionstypen wählen und ihre Granaten weiter als alle anderen Soldaten werfen.

Die Infantry Division schließlich spielt sich sehr konventionell und gibt euch ein Bajonett in die Hand, um euren Gegner auch im Nahkampf an den Kragen gehen zu können.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.