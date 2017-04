Activision und Sledgehammer Games haben den ersten Trailer zu Call of Duty: WW2 veröffentlicht. Darin bekommen wir einen Vorgeschmack auf die Schauplätze und die Atmosphäre des Weltkriegs-Shooters.

Call of Duty: WW2 hat einen ersten Trailer.

Call of Duty: WW2 hat sich ein klares Ziel gesteckt: Der Shooter will an die Wurzeln der Serie anknüpfen und kehrt dazu auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs zurück. Aber wie sieht so ein modernes Call of Duty mit historischem Setting wohl aus? Und wie wird es mit dem Zweiten Weltkrieg umgehen? Der erste Trailer (unten) zu Call of Duty: WW2 liefert die ersten Anhaltspunkte.

Das Video zeigt unter anderem die Landung in der Normandie sowie eine Bandbreite an emotionalen und actionreichen Momenten, mit denen der Trailer versucht, die Balance zwischen der Ernsthaftigkeit der Thematik und dem typischen Spielgefühl eines Call of Dutys zu halten. Ziel des Studios ist es nach eigenen Aussagen, das immersivste Spiel rund um den zweiten Weltkrieg aller Zeiten zu erschaffen.

Activision und Entwickler Sledgehammer Games, die auch für Call of Duty: Advanced Warfare verantwortlich zeichnen, haben den Trailer zu Call of Duty: WW2 im Rahmen eines Reveal-Livestreams vorgestellt. Doch schon vor dem Event gelangten einige Details zum Spiel an die Öffentlichkeit. So verrieten Werbematerialien unter anderem den Release-Termin von Call of Duty: WW2. Demnach erscheint das Spiel am am 3. November 2017.

Vor dem Release findet aber noch eine Beta-Testphase statt.

Unser Kollege Johannes konnte außerdem bereits die Singleplayer-Kampagne und den Multiplayer genauer unter die Lupe nehmen und davon berichten.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Call of Duty: WW2?