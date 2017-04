Seit der offiziellen Ankündigung von Call of Duty: WW2 geben sich die Entwickler von Sledgehammer Games deutlich auskunftsfreudiger als zuvor - und liefern erste Hinweise auf die möglichen Schauplätze im Shooter.

Zunächst meldete sich Michael Condry, einer der Gründer des Studios, in einem kurzen Video zu Wort. Dabei ist er direkt vor den "Churchill War Rooms" zu sehen - einer ehemaligen Kommandozentrale der Briten aus dem Zweiten Weltkrieg in London.

Condry erklärte, dass sein Team bereits seit zweieinhalb Jahren durch ganz Europa reisen würde, um für Call of Duty: WW2 zu recherchieren. Demnach werden die Kämpfe im Spiel höchstwahrscheinlich vor allem an europäischen Schauplätzen stattfinden.

Wenig später gab sich auch sein Kollege Glen Schofield - ebenfalls einer der Gründer von Sledgehammer Games - die Ehre. Er hatte vor kurzem den Berliner Reichstag besucht. Condrey wiederum war dort im April 2015. Gut möglich, dass die Entwickler damals wie heute für Call of Duty: WW2 recherchiert haben.

