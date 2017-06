Call of Duty: WW2 soll nicht für die Nintendo Switch erscheinen. In den letzten Wochen hatte es anders lautende Gerüchte gegeben, aber ein Sprecher von Activision lässt Nintendo-Fans die Hoffnung begraben.

Call of Duty: WW2

Call of Duty: WW2 erscheint nicht für die Nintendo Switch, wie ein Activision-Sprecher im Rahmen der vergangenen E3 offenbart hat. Das mag für viele nicht sonderlich überraschend kommen, da Nintendo-Konsolen immer noch am meisten die Aura eines Kinderspielzeugs umgibt und es sich beim neuen CoD um einen First Person-Shooter handelt, der im zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Aber so unwahrscheinlich war ein Release eigentlich gar nicht.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Wieso es im Multiplayer weibliche & nicht-weiße Soldaten auf beiden Seiten gibt

Immerhin gibt es mit Skylanders Imaginators zumindest schon einen Activision-Titel auf der Nintendo Switch. Die Gerüchteküche wurde auch dadurch angeheizt, dass Activision es ermöglicht hat, die Call of Duty-Seite mit unserem Nintendo-Account zu verbinden. Dann gab es da auch noch einige Tweets und ein Foto des Entwicklers Beenox, die ebenfalls Interpretations-Spielraum in diese Richtung gelassen hatten. Das Studio scheint zwar an einem Call of Duty zu arbeiten, aber nicht an einer Nintendo Switch-Version von CoD: WW2.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Trailer zeigt erstmals Gameplay des Weltkriegs-Shooters

Es ist natürlich auch beileibe nicht so, als hätte es noch nie derartige Shooter auf Nintendo-Geräten gegeben. Das letzte Call of Duty auf einer Nintendo-Konsole stellt Call of Duty: Ghosts dar, das 2013 für die Wii U veröffentlicht wurde.

Call of Duty: WW2 soll am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen.