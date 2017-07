Wenn wir Sledgehammer Games glauben dürfen, so soll Call of Duty: WW2 dreckig, grau und sehr realistisch werden. Dass dazu nicht die Franchise-typischen quietschbunten Skins passen, weiß offenbar auch Chef-Entwickler Michael Condrey.

Call of Duty: WW2 soll auch im Multiplayer realistisch bleiben und auf besonders auffällige Skins und Cameos verzichten.

Gelb-schwarze Rastermuster, rote Rauten und goldene Linien, die im Dunkeln leuchten: Seit Jahren gehören die Waffen- und Cameo-Skins des Call of Duty-Franchises zu den buntesten Dingen, die wir in einer virtuellen Spielwelt erwerben können. Aber was in ein auch sonst reizüberflutendes Zukunftssetting gut passt, könnte die Immersion auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs empfindlich stören - genau das befürchteten viele Fans, als Call of Duty: WW2 vor einigen Monaten angekündigt wurde.

Diese Sorgenfalten hat natürlich auch das Entwicklerteam von Sledgehammer Games bemerkt, sodass Michael Condrey via Twitter auf Nachfrage eines Fans mit guten Nachrichten aufwartete: Man sei sehr darum bemüht, auch die Welt des Mehrspieler-Modus immersiv und glaubwürdig zu gestalten. Daher wird es keine animierten Skins und Cameos geben, die verschiedene Leuchteffekte haben.

We haven't found an animated camo for MP that achieves those goals. Consequently, there are no animated camos in MP currently (2/2) — MCondrey @ #SDCC2017 (@MichaelCondrey) July 21, 2017

Cool camos, definitely. Thematically appropriate, too. — MCondrey @ #SDCC2017 (@MichaelCondrey) July 21, 2017

Erst der Release am 03. November 2017 wird zeigen, ob die Entwickler dieses Versprechen auch wirklich halten können, denn in der jüngsten Vergangenheit gibt es zwei vergleichbare Beispiele, die jeweils auf ihre Weise an dem gleichen Versprechen gescheitert sind. Die mittelalterliche Duell-Simulation For Honor lässt uns trotz Realismus-Anspruch recht bald mit Goldschilden und Fantasy-Schwertern gegeneinander antreten, während Battlefield 1 zwar sichtlich bemüht ist, zurückhaltende und für den Ersten Weltkrieg angemessene Skins zu fabrizieren, diese allerdings überwiegend sehr ähnlich und trist aussehen.

Kann Call of Duty: WW2 hier seinem eigenen Anspruch gerecht werden?