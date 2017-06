Dank der Anspielstationen für Call of Duty: WW2, die überall auf der E3 2017 herumstehen, dürfen wir nun einen Blick auf die Killstreaks werfen, die uns in dem Shooter erwarten werden.

Call of Duty: WW2 wird uns einige interessante Killstreaks zur Seite stellen.

Die Killstreaks gehören bei jedem neuen Call of Duty-Spiel zu den ersten Dingen, nach denen Fans fragen. Diese aktiven oder passiven Boni müssen vom Spieler freigeschaltet werden, in dem dieser durch Abschüsse oder abgeschlossene Herausforderungen Punkte sammelt, ohne dabei zu sterben. Je mächtiger der jeweilige Killstreak, desto mehr Punkte sind dafür notwendig.

Mehr: Mein Herz für Klassiker - Ich, Call of Duty 1 und eine Rückkehr voller Überraschungen

Nachdem wir die Theorie abgehakt haben, können wir uns tiefer in die Materie bewegen und einen Blick auf die Killstreaks werfen, die Call of Duty: WW2 und sein Weltkriegssetting bieten werden. Die Informationen stammen aus dem Mitschnitt eines Streamers, der auf der E3 2017 wie viele andere Spieler auch bereits ein paar Runden im Multiplayer des Shooters ausprobieren konnte. Bis zu drei Killstreaks können zumindest in der aktuellen Pre-Release-Version des Spiels ausgerüstet werden.

Call of Duty: WW2 - Alle Killstreaks in der Übersicht

Aufklärungsflugzeug ("Recon Aircraft") für 400 Punkte, das vorübergehend Feinde auf der Minikarte enthüllt.

("Recon Aircraft") für 400 Punkte, das vorübergehend Feinde auf der Minikarte enthüllt. Abfangjäger ("Counter Recon Aircraft") für 425 Punkte, macht feindliche Aufklärungsflugzeuge ausfindig, schießt sie ab und verhindert für kurze Zeit den Einsatz weiterer feindlicher Aufklärungsflugzeuge.

("Counter Recon Aircraft") für 425 Punkte, macht feindliche Aufklärungsflugzeuge ausfindig, schießt sie ab und verhindert für kurze Zeit den Einsatz weiterer feindlicher Aufklärungsflugzeuge. Flammenwerfer für 500 Punkte

für 500 Punkte Kampfjäger für 525 Punkte, der Spieler für einen Rundflug zum Piloten macht und von der Luft aus feindliche Einheiten beschießen kann. Unklar ist noch, ob der Jäger dabei einer festen Route folgt oder kurzzeitig vom Spieler gesteuert werden kann.

für 525 Punkte, der Spieler für einen Rundflug zum Piloten macht und von der Luft aus feindliche Einheiten beschießen kann. Unklar ist noch, ob der Jäger dabei einer festen Route folgt oder kurzzeitig vom Spieler gesteuert werden kann. Versorgungspaket ("Care Package") für 550 Punkte, enthält einen zufälligen Killstreak, der sofort eingesetzt werden kann.

("Care Package") für 550 Punkte, enthält einen zufälligen Killstreak, der sofort eingesetzt werden kann. Mörserangriff mit hoher Präzision ("Mortar Strike") für 750 Punkte, der auf Kommando herbeigerufen werden kann

mit hoher Präzision ("Mortar Strike") für 750 Punkte, der auf Kommando herbeigerufen werden kann Artillerieschlag für 850 Punkte, der ein größeres Gebiet mit kurzzeitigem Beschuss eindeckt

für 850 Punkte, der ein größeres Gebiet mit kurzzeitigem Beschuss eindeckt FLAK-Kanonen für 950 Punkte, die alle feindlichen Killstreaks in der Luft zerstört und für kurze Zeit den Einsatz weiterer Luft-Killstreaks verhindert

für 950 Punkte, die alle feindlichen Killstreaks in der Luft zerstört und für kurze Zeit den Einsatz weiterer Luft-Killstreaks verhindert Fallschirmjäger für 1000 Punkte, die KI-Soldaten für kurze Zeit auf das Schlachtfeld ruft

für 1000 Punkte, die KI-Soldaten für kurze Zeit auf das Schlachtfeld ruft Bombenteppich für 1200 Punkte, der ein größeres Gebiet flächendeckend angreift

für 1200 Punkte, der ein größeres Gebiet flächendeckend angreift Kanonenschiff ("Ball Turret Gunner"), das den Spieler ein B-17G-Kanonenschiff bemannen und damit auf feindliche Truppen schießen lässt.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Viele weitere Informationen zu dem Multiplayer, den neuen Divisionen und Spielmodi findet ihr in unserem großen E3-Artikel.

Was haltet ihr von den Killstreaks? Vermisst ihr noch etwas?