Schon Tage vor der geplanten Enthüllung, ist der offizielle Trailer zum Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 im Netz aufgetaucht.

So sehen die neuen Zombies in Call of Duty: WW2 aus.

Eigentlich sollte es erst am 20. Juli soweit sein, dann wollten die Entwickler von Sledgehammer Games den bisher noch geheim gehaltenen Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 im Rahmen der Comic-Con in San Diego enthüllen. Spätestens seit der E3 2017 wissen wir aber, dass Leaks kaum zu vermeiden sind. Und deswegen können wir auch schon jetzt den blutigen Enthüllungstrailer sehen.

Zumindest solange, bis er wieder offline genommen wird:

Der Clip wirkt düster, blutig und vor allem sehr viel ernster als die Zombie-Modi aus den letzten Call of Duty-Ablegern. Hinter den Untoten verstecken sich offenbar Nazi-Experimente, die dazu dienen, perfekte Soldaten zu schaffen. Zumindest endet der Trailer mit der Einblendung zur "Army of the Dead". Wer hinter den Experimenten steckt und was das Schwert des Barbarossa damit zu tun hat, erfahren wir wohl erst, wenn uns die Entwickler mehr zum Koop-Modus verraten.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.