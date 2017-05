In der Kampagne von Call of Duty: WW2 dürfen wir Operation Cobra nachspielen. Die militärische Offensive gilt als größter Luftangriff der Geschichte und ist erstmals in einem Videospiel vertreten.

In Call of Duty: WW2 spielen wir die Missionen der 1st Infantry Division nach. Operation Cobra wurde nun bestätigt.

In Call of Duty: WW2 erleben wir das Kriegsgeschehen des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht der 1st Infantry Division. Es ist bereits bekannt, dass wir in der Einzelspielerkampagne des Shooters die Landung am Omaha Beach und die Ardennenoffensive alias "The Battle of the Bulges" nachspielen. Außerdem soll es uns nach Paris und Deutschland führen. Nun hat Sledgehammers CEO Glen Schofield in einem Gespräch mit Gamestop (via Dualshockers) eine weitere bekannte Offensive für den Singleplayer bestätigt: Operation Cobra.

Operation Cobra war der Codename für eine Offensive der First United States Army, die genau eine Woche nach der Invasion der Normandy stattfand. Die Operation startete am 25. Juli 1944 und endete am 4. August 1944. Mit ungefähr 3000 US-Fliegern, die deutsche Truppen bombardierten, steht sie für den größten Luftangriff in der Geschichte. Call of Duty: WW2 ist das erste Videospiel, in dem Operation Cobra spielbar ist.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC. Gestern berichteten wir euch, dass der Shooter "Unlimited Sprint" streicht und das alte Ausdauersystem wieder zurück bringt, was das Gameplay im Vergleich zu Infinite Warfare, Black Ops 3 und Advanced Warfare wieder ordentlich entschleunigen dürfte.

Vom 23. auf den 24. Mai veranstaltete Sledgehammer übrigens einen Livestream, in dem uns die Entwickler mit neuen Infos zur Kampagne, Gore-Effekten, Winterschauplätzen sowie zur historischen Korrektheit versorgten. Das Wichtigste daraus, hat Dom für euch zusammengefasst.