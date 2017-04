Call of Duty: WW2 widmet sich der Ära des Zweiten Weltkriegs und soll am 26. April in einem großen Event enthüllt werden. Schon jetzt verrät ein angeblicher Leak aber einige Details zum Spiel.

Call of Duty: WW2

Call of Duty: WW2 will nicht nur auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, sondern auch zu den spielerischen Wurzeln der Reihe zurückkehren. Wie genau dem Shooter das gelingen soll, erfahren wir offenbar bald: Am 26. April soll Call of Duty: WW2 im Rahmen eines Livestreams vorgestellt werden. Doch ein angeblicher Leak könnte Teile des Reveals vorwegnehmen.

Wie die meist gut informierte Call of Duty-Fanwebsite Charlie Intel berichtet, gelang Werbe-Material zu WW2 vorab an die Öffentlichkeit. Demnach soll Call of Duty: WW2 am 3. November 2017 erscheinen, was durchaus realistisch wirkt: Traditionell kommen Call of Duty-Spiele im November auf den Markt. Zudem wurden auch die letzten Serien-Teile an einem Freitag und nicht wie sonst üblich an einem Dienstag veröffentlicht. Weitere Glaubwürdigkeit erhält die Meldung von Charlie Intel auch von anderer Seite:

Call of Duty WW2 : le 3 novembre 2017.#SaintLazare pic.twitter.com/Pw9uLgGNT4 — Maxime Chao (@MaximeChao) April 24, 2017

Neben den Hinweisen auf einen Koop-Modus samt eigener Story gibt es auch schon einige Informationen zum Handlungsverlauf des neuen Call of Dutys. Wenn CharlieIntel Recht behält, landen wir am D-Day in der Normandie, um uns anschließend durch Europa zu schlagen. Weiter spricht das angebliche Promo-Material davon, dass Spieler "klassische Call of Duty-Kämpfe, Kameradschaft und die gnadenlose Natur des Krieges gegen eine globale Macht erleben, die die Welt in Tyrannei stürzt."

Außerdem scheint Activision eine große "Private"-Betaphase starten zu wollen. Sie soll allerdings denjenigen vorbehalten bleiben, die sich Call of Duty: WW2 vorbestellen.

Wie klingen die angeblichen Details zu Call of Duty: WW2 für euch?