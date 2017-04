Wenn wir einem neuerlichen Leak glauben dürfen, wird Call of Duty: WW2 nicht nur einen Season Pass, sondern unter anderem auch eine Pro-Version anbieten, die nur bei GameStop erhältlich sein wird - zumindest in den USA.

Call of Duty: WW2 nimmt dank weiteren Leaks allmählich Gestalt an.

Ein neuer Leak aus dem Call of Duty-Land hat uns erreicht: Dürfen wir den Bildern des Twitter-Users Bernie Highroller glauben, so wird das im November 2017 erscheinende Call of Duty: WW2 einen Season Pass enthalten, der "weitere Bonusinhalte" anbietet - vermutlich und mit Blick auf andere Spiele des Genres sind hier zusätzliche Maps und andere Multiplayer-Extras gemeint.

Auch Hinweise auf eine Beta, über die wir bereits berichteten, finden sich auf den Bildern. Die Testphase scheint Vorbestellern vorbehalten zu sein und soll "zuerst" auf PS4 starten.

In den USA bietet GameStop außerdem eine limitierte Call of Duty: WW2-Pro-Edition an, die das Spiel, ein Steelbook, den Season Pass und eine Mütze enthalten wird. Ob ein solches Angebot auch in Deutschland gültig sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Heute Abend um 19 Uhr wird das Entwicklerteam von Sledgehammer Games einen Livestream veranstalten, in dem sie fernab von Leaks und Gerüchten über ihr neues Spiel Call of Duty: WW2 sprechen werden.

Werdet ihr Call of Duty: WW2 vorbestellen oder wartet ihr erst einmal User-Stimmen und Tests ab?