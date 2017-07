Der War-Mode gehört zu den großen Innovationen von Call of Duty: WW2 und soll stark auf Teamwork ausgelegt sein. Das könnte für den ein oder anderen CoD-Spieler eine große Umgewöhnung bedeuten.

Call of Duty: WW2 will Teamwork so sehr in den Vordergrund stellen, wie es schon lange kein CoD-Spiel getan hat.

Mit dem War-Modus von Call of Duty: WW2 beweist Sledgehammer Games, dass das Call of Duty-Franchise nach wie vor zu gelungenen und weitreichenden Innovationen im Multiplayer-Modus fähig ist: In diesem Spielmodus treten zwei kleine Teams mit je sechs Spielern einmal als Angreifer, dann als Verteidiger gegeneinander an und versuchen, den Kampf um mehrere strategische Ziele ("Objectives") nacheinander für sich zu entscheiden.

So müssen beispielsweise auf einer Map die Alliierten erst eine zerstörte Brücke reparieren, dann einen Innenhof detonieren und anschließend einen rollenden Panzer bis zu einer gedachten Ziellinie eskortieren - die Achsenmächte hingegen geben unterdessen natürlich ihr bestes, die Angreifer nicht ihre Ziele erreichen zu lassen.

Schon diese einfache Beschreibung legt nahe, dass Teamwork hier von enormer Wichtigkeit ist. Sledgehammer-Mitarbeiter Michael Condrey gab uns mit dieser Vermutung im Rahmen der E3 2017 bereits recht und erklärte in einem Interview mit Glixel, dass dieser neue Schwerpunkt Teil der natürlichen Weiterentwicklung des Franchises sei.

So wurden wir durch die Serienableger mit den modernen Settings allmählich zum futuristischen Supersoldaten befördert, der sowohl im Einzelspieler-, wie Mehrspielermodus vor allem auf seine oder ihre individuelle Leistung setzt. Nun sei es an der Zeit, Teamwork wieder zurück in den Vordergrund zu zerren und genau deswegen wurde der War-Modus erfunden. Hier ginge es nicht um Killstreaks oder Punktzahlen, sondern um das gemeinsame Missionsziel.

Natürlich gab es auch in bisherigen Call of Duty-Spielen Anlass zum Teamwork, um den Multiplayer zu gewinnen - doch noch nie in dem Maße, wie es der War-Modus von Call of Duty: WW2 nun verlangt. Der bekannte und erfahrene Shooter-Spieler Drifter hat hierzu ein Video aufgenommen, das ich euch nur ans Herzen legen kann und das noch einmal sehr gut erklärt, wie er den Drang zum Teamwork im War-Modus empfunden hat.

Gefällt euch das Konzept des neuen War-Modus? Oder haltet ihr von dem Teamwork-Gedanken nicht allzu viel?