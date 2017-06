Kurz vor der E3 2017 hält Sledgehammer Games noch einmal die Füße ins Wasser und verrät ein ganz neues Feature, das es so bisher noch nicht in der Spielereihe gab: Ein Multiplayer-Modus, der eine eigene, möglicherweise sogar gescriptete Geschichte erzählt.

Call of Duty: WW2 bietet uns im Multiplayer eine neue Herausforderung.

Seit der großen Ankündigung von Call of Duty: WW2 im Rahmen eines langen Livestreams mit den Entwicklern von Sledgehammer Games wissen wir bereits sehr viel über den kommenden Weltkrieg-Shooter: An der Seite der 1st Infantry Division werden wir uns kreuz und quer durch Europa kämpfen, die französische Ressistance kennenlernen und in einer Zombie-Kampagne überleben müssen - allerdings nicht ohne Verschnaufpausen.

Eigentlich haben wir damit gerechnet, erst wieder zur E3 2017 von Call of Duty: WW2 zu hören, doch Sledgehammer Games hat tatsächlich im Playstation.Blog auf Fan-Fragen reagiert und kurz vor Beginn der US-Spielemesse ein neues Info-Häppchen preisgegeben. Wie Chef-Entwickler Michael Condrey offenbart, hat sein Team an einem neuen Multiplayer-Modus namens "War" ("Krieg") getüftelt, der eine eigene Geschichte erzählen soll ("narrative based mode").

Seine Beschreibung erinnert dabei sehr an den Operationen-Modus, den sich Battlefield 1 ausgedacht hat und der ein ständiges Vor und Zurück auf den Schlachtfeldern simuliert. Kurze, szenische Monologe von beteiligten Soldaten rahmen diese Massenschlachten um strategische Kontrollpunkte.

Ob wir mit diesem Vergleich richtig liegen oder sich doch etwas völlig anderes hinter "War" verbirgt, erfahren wir wohl erst auf der diesjährigen E3, die wir vor Ort in Los Angeles und im Heimatbüro begleiten werden.

Call of Duty: WW2 soll am 03. November 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.