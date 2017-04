Der Release-Termin von Call of Duty: WW2 ist bekannt. Wie seine Vorgänger erscheint der Shooter im November, genauer gesagt am 3. November 2017.

Call of Duty: WW2 - Der Release-Termin ist bekannt.

Sledgehammer Games hat den Release-Termin von Call of Duty: WW2 bestätigt: Via Twitter veröffentlichte das Studio, das auch für Call of Duty: Advanced Warfare verantwortlich zeichnet, das Bild einer großflächigen Werbeanzeige. Das Motiv zeigt mehrere Soldaten, die sich scheinbar in Booten befinden - wahrscheinlich stellt das Promo-Material damit die Landung der Alliierten in der Normandie nach. Weiter oben finden wir den Veröffentlichungstermin. Demnach soll Call of Duty: WW2 am 3. November 2017 auf den Markt kommen.

Dieses Datum wurde aufgrund mehrerer Leaks bereits seit einigen Tagen als potenzieller Release-Termin für Call of Duty: WW2 gehandelt. Weitere Leaks verrieten zudem, dass Call of Duty: WW2 einen Koop-Modus mit eigener Story bekommt. Das Cover des Weltkriegs-Shooters deutet hingegen auf PS4-zeitexklusive Inhalte hin.

Mehr: Umfrage der Woche - Was wünscht ihr euch von Call of Duty: WW2?

Mehr Informationen zu Call of Duty: WW2 wollen die Macher morgen im Rahmen eines Livestreams enthüllen. Der Reveal soll am 26. April 2017 gegen 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden.