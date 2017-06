Die Start- und Endzeiten für die beiden Beta-Phasen von Call of Duty: WW2 stehen fest. Sie finden Ende August und Anfang September statt.

Highlightbild Call of Duty: WW2 - Diese Missionen wird es geben.

Bevor der Shooter Call of Duty: WW2 am 3. November erscheint, veranstaltet Publisher Activision zwei Beta-Phasen, in denen ihr schon einmal den Multiplayer-Modus des Shooters unter die Lupe nehmen könnt.

Bislang gab es noch keine exakten Termine, doch jetzt stehen diese fest.

Die erste Beta-Phase ist PlayStation-exklusiv und ausschließlich für Vorbesteller und findet vom 25. August um 19 Uhr bis zum 28. August um 19 Uhr statt. Die zweite Beta startet ein Wochenende später und beginnt am 1. September um 19 Uhr und läuft bis zum 4. September um 19 Uhr.

Mehr: Trailer zeigt erstmals Gameplay zu Call of Duty: WW2

Über etwaige Inhalte der Probephasen gibt es bislang noch keine Details. Mehr Infos zum Multiplayer-Modus von Call of Duty: WW2 lest ihr in unserer Preview.

Hier nochmal die Termine der Beta-Phasen in der Übersicht: