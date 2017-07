Auf einen Theater-Modus müssen Fans in Call of Duty: WW2 verzichten, stattdessen wird auf die Share-Funktion der PS4 verwiesen.

Call of Duty: WW2 hat keinen Theater-Modus

Alle Fans der Theater-Modi aus früheren Call-of-Duty-spielen müssen jetzt stark sein. Der Shooter Call of Duty: WW2 wird keinen Theater-Modus haben, in dem man gespielte Multiplayer-Partien noch einmal anschauen kann.

Das bestätigte Michael Coundry, einer der Gründer von Entwickler Sledgehammer Games, auf Nachfrage eines Fans auf Twitter und verwies stattdessen auf die Share-Funktion der PS4.

"Den gibt es nicht. Sorry. Aber die Share-Funktion auf der PS4 ist sehr mächtig, wenn es ums Aufnehmen und Hochladen geht. "

Im Theater-Modus vergangener CoD-Teile konnte man Multiplayer-Partien noch einmal anschauen und dabei zusätzlich die Perspektiven wechseln, zum Beispiel in andere Spieler oder diverse Außenkameras. Das ermöglichte zum Beispiel die einfachere Erstellung von Montagen und Gameplay-Zusammenschnitten. Der letzte CoD-Teil mit einem Theater-Modus war Call of Duty: Black Ops 3 aus dem Jahr 2015.

In ein paar Tagen wird Sledgehammer Games den Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 enthüllen, der E3-Trailer zum Spiel zeigte zudem weitere Details und Waffen aus dem Multiplayer-Modus des Shooters. Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PS4, Xbox One und den PC.