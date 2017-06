Nach der großen Enthüllung im Livestream folgt nun endlich auch erstes Multiplayer-Gameplay zu Call of Duty: WW2. Die Kämpfe finden dabei sowohl auf dem Land, auf dem Wasser und in der Luft statt.

Endlich gibt es Gameplay zu Call of Duty: WW2.

Mit Call of Duty: WW2 will die langlebige Shooter-Reihe wieder zurück zu ihren Wurzeln. Mit einer Rückkehr in das Setting des Zweiten Weltkriegs sollen wieder persönliche Schicksale von Soldaten erzählt werden. Aber auch spielmechanisch soll sich einiges ändern. Einen Vorgeschmack darauf haben wir jetzt in der E3-Konferenz von Sony bekommen, die erstmals Multiplayer-Gameplay zu Call of Duty: WW2 enthüllt haben.

Der Trailer zeigt uns Gefechte auf dem Land, in der Luft sowie auf dem Wasser und bringt uns damit die unterschiedlichen Szenarios näher, in denen wir uns in Multiplayer-Matches stürzen werden. Außerdem zeigen die Spielszenen auch die neuen Divisionen, die das alte Create-a-Class-System aus den Vorgängern ersetzt haben. Beispielsweise lernen wir die Luftlandetruppen, die mit Fallschirmen auf das Schlachtfeld segeln.

Auffallend sind hier auch die blutigen Gore-Effekte, die sowohl bei den Charaktermodellen für Verstümmelungen sorgen und auch das Display mit Blut beschmutzen. Hakenkreuze oder andere Nazi-Symbolik ist auf den Multiplayer-Karten bislang nicht zu erkennen. Insgesamt scheint das Gameplay tatsächlich langsamer geworden zu sein, wie die Entwickler schon im Vorfeld ankündigten. Weniger beeindruckend wird es dadurch aber nicht.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.