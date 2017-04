An GameStop ausgehändigtes Werbematerial verrät, dass es eine Pro Edition zu CoD: WW2 geben wird. Weiterhin gibt es eine Beta, auf die PS4-Besitzer noch vor PC- und Xbox One-Nutzern Zugriff haben.

Die Pro Edition wird ein Steelbook und den Season-Pass enthalten. Zusätzlich wurde eine Beta angekündigt.

Noch bevor Activision gestern das neue Call of Duty: WW2 präsentierte, wurden Marketing-Poster zum Shooter geleaked, die anscheinend an GameStop ausgehändigt wurden und eine Pro Edition des Shooters ankündigen. Diese wird neben einem Steelbook zusätzlich den Season-Pass, der den Zugriff auf geplante DLCs ermöglicht, enthalten. Mehr Details zum Inhalt oder Preis der Edition sind bisher nicht bekannt. Weiteres Material deutet eine Beta an.

Quelle: http://charlieintel.com/2017/04/25/call-duty-wwii-pro-edition-revealed-includes-game-steelbook-season-pass/

Weiterhin bestätigt das Werbematerial nicht nur den Releasetermin des Spiels am 03. November 2017, sondern kündigt auch eine Private Beta zu CoD: WW2 an. Alle Vorbesteller erhalten dadurch Zugriff auf die Testphase. Dabei können sich PS4-Spieler darüber freuen, früher als PC und Xbox One-Nutzer auf die Beta zugreifen zu können.

Damit wurden die Gerüchte um die Bonusinhalte bestätigt. Ein konkreter Termin für den Start der Beta existiert bisher allerdings noch nicht.