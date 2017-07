Allzu lange müssen wir nicht mehr warten, dann wird der bislang noch unter Verschluss gehaltene Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 enthüllt.

Call of Duty: World at War hat den Zombie-Modus salonfähig gemacht.

Die Call of Duty-Reihe will zwar wieder zurück zu ihren Wurzeln, das bedeutet aber nicht, dass Call of Duty: WW2 dann nicht doch noch über ein paar Features verfügt, die Fans in den letzten Jahren lieben gelernt haben. Auch im Zweiten Weltkrieg wird es wieder einen Zombie-Modus geben, über den bislang aber noch nicht viel bekannt ist. Das wird sich aber bald ändern.

Wie Sledgehammer Games-Chef Glen Schofield via Twitter bekannt gegeben hat, wird der Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 am 20. Juli 2017 enthüllt, also in genau zwei Wochen. Somit wird der Spielmodus im Rahmen der anstehenden Comic Con in San Diego vorgestellt.

Weitere Details verrät Schofield nicht, gibt mit einem weiteren Teaser-Bild aber einen Vorgeschmack auf den Look der Untoten in Call of Duty: WW2. Schon vor einigen Wochen verrieten Schofield und Michael Condrey allerdings, dass auch der Zombie-Modus teilweise auf wahren Begebenheiten beruhen soll.

Zudem sei die Dead Space-Reihe, die Schofield und Condrey vor ihrer Sledgehammer Games-Gründung beim Entwickler Visceral Games auf die Beine gestellt haben, ein wichtiger Einfluss gewesen.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.