Die deutsche Version von Call of Duty: WW2 wird geschnitten erscheinen, weil in der Kampagne des Shooters Hakenkreuze und andere Nazisymbole enthalten sind. Das hat Activision im Rahmen eines Livestreams auf der E3 2017 bekanntgegeben. Im Multiplayer gibt es keine verfassungsfeindlichen Symbole - weshalb der für alle gleich ist.

In einem Statement erklärt der Publisher, dass die authentische Darstellung des Zweiten Weltkriegs die Verwendung dieser Symbole notwendig mache:

"Eine authentische Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg zu erzählen ist uns unglaublich wichtig. Unsere Kampagne beinhaltet in einigen wenigen Schlüsselmomenten diese Symbole, in denen sie historisch akkurat sind und dabei helfen, diese authentische Erzählweise zu wahren."

International gemeinsamer Multiplayer ohne Hakenkreuze

Im Einklang mit der deutschen Gesetzgebung werden in der deutschen Version alle Symbole, deren Verwendung laut §86a StGB verboten sind, entfernt. Im Multiplayer- und Zombie-Modus verzichtet Activision sogar weltweit komplett auf die Verwendung von Nazisymbolen, damit international alle Spieler zusammen spielen können.

"Das Mehrspielererlebnis ist ein global geteiltes, also wollten wir regionale Gepflogenheiten und Regularien wahren und gleichzeitig sicherstellen, dass international allen Spielern das identische Spielfeld zur Verfügung steht."

Mehr über die Hakenkreuz-Problematik in deutschen Spielen hat der Gamestar-Kollege Stefan Köhler für euch in einem spannenden Hintergrund-Artikel über Wolfenstein 3D, den "Großvater des Shooter-Genres" zusammengefasst. Die Verwendung von Symbolen wie dem Hakenkreuz, der SS-Rune und anderen Kennzeichen des NS-Regimes ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme liegt nur vor, wenn die Zeichen zur "staatsbürgerlichen Aufklärung" genutzt werden.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, Xbox One und PS4.