Wir berichteten bereits über Gerüchte des neuen Zombie Chronicles-DLCs für Call of Duty: Black Ops 3. Dieser wurde auch durch das ESRB-Rating Board bestätigt. Ein Reddit-User hat nun in den "Message of the Day"-Daten des Spiels angeblich die genaue Beschreibung des Zusatzinhalts gefunden.

Demzufolge enthält Zombie Chronicles tatsächlich acht klassische Zombie-Maps, die für Black Ops 3 in HD-Optik neu aufgelegt wurden, darunter Karten aus World at War, Black Ops und Black Ops 2.

Folgende Inhalte dürft ihr erwarten:

Activision hat sich bislang nicht zu diesen Gerüchten geäußert. Morgen, am 4. Mai 2017, soll es laut YouTuber JCbackfire jedoch eine Ankündigung von Treyarchs Jason Blundell geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Jason Blundell from @Treyarch has a REVEAL for us this Thurs. at 10:00am PT on my channel. Better be subscribed!! ;) https://t.co/OFGyqhQeEo