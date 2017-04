Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles könnte der nächste DLC heißen.

Call of Duty: Black Ops 3 könnte einen weiteren Zusatzinhalt namens Zombie Chronicles bekommen. Darauf lässt zumindest ein polnischer Händler schließen, der den DLC samt Beschreibung kurzzeitig gelistet hatte. Mittlerweile wurde der Eintrag aber wieder entfernt.

Doch ein Reddit-User war schnell genug, einen Screenshot zu machen. Der Text auf dem Bild ist zwar polnisch, doch ein weiterer Reddit-User liefert glücklicherweise eine Übersetzung:

"Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles ist das neueste Paket, das das originale Call of Duty: Black Ops 3-Gameplay zusammen mit Zombie Chronicles beinhaltet - acht Maps aus dem Original erneuert für die nächste Generation von Call of Duty."