Activision gibt bekannt, dass der Call of Duty: Infinite Warfare-DLC Continuum für PS4 erhältlich ist. Der DLC enthält mit Shaolin Shuffle das neueste Kapitel des Zombies-Abenteuers sowie vier zusätzliche Multiplayer-Maps. Unter den Neuzugängen ist die Karte Excess, eine Neuauflage von Rust aus Modern Warfare 2.

Call of Duty: Infinite Warfare - Die Maps des Continuum-DLCs im Überblick

Turista - Ein edles Wellness-Center, das sich inmitten eines Skeletts einer verstorbenen Kreatur befindet. Neben vielen verwinkelten inneren Bereichen für den Nahkampf und einem 3-Wege-Design für viele verschiedene Spielstile befindet sich ein majestätischer Wasserfall unmittelbar eines Aussichtspunktes für Scharfschützen.

Scrap - Ein Schrottplatz mitten auf dem Mond bietet lange Sichtwege und taktische Wege, die ideal für Spieler sind, die gerne auf kurzer oder langer Distanz kämpfen.

Archive - Eine post-futuristische Kunstgalerie eignet sich ideal für schnelle, energische Kämpfe. Nahkämpfe bilden einen Kontrast zu offenen Kampfschauplätzen auf der 3-Wege-Map.

Excess - Die futuristischen Dächer eines vergoldeten Penthouses stellen die Neuauflage der beliebten Map Rust dar. Das wilde und schnelle Kampfgeschehen geht hier nicht verloren.

Call of Duty: Infinite Warfare - Das steckt in Shaolin Shuffle

Im Zombie-Koop-Erlebnis Shaolin Shuffle verschlägt es die vier Helden ins New York der 1970er-Jahre. Der geheimnisvolle Regisseur Willard Wyler kehrt als Bösewicht zurück, der im Original die Stimme von Paul Reubens (Pee-wee's Big Holiday, Gotham) und im deutschen die Stimme von Santiago Ziesmer (SpongeBob, Steve Buscemi) hat.

Wyler hält die Helden in einem Horrorfilm gefangen. Die Spieler müssen dabei Zombies an den verrücktesten Schauplätzen wie Nachtclubs oder einem von Shaolin-Schwester Pam Grier (Jacki Brown, Foxy Brown) geleiteten Kung-Fu-Dojo bekämpfen. Hierbei gibt es vier freischaltbare Kampfstile mit ganz eigenen Moves. "Shaolin Shuffle hebt unser Zombies-Koop-Erlebnis kreativ auf eine neue Ebene. Alles - von den Disco-Zombies und Charakterdialogen bis hin zur Martial-Arts-Komponente - dreht sich um das funkige Setting in einem weiteren verrückten Horrorfilm, der die Storyline fortsetzt", so Dave Stohl, Studioleiter bei Infinity Ward.

Der Continuum-DLC ist bislang nur für PS4 erhältlich - und zwar einzeln für knapp 15 Euro oder als Teil des Season Pass. Weitere Plattformen sollen folgen, wobei die DLCs zu Call of Duty: Infinite Warfare mit 30 tägiger Zeitexklusivität für PS4 erscheinen.