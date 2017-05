Der Patch 1.16 für CoD: Infinite Warfare ist ab sofort verfügbar. Hier die Änderungen im Überblick.

Call of Duty: Infinite Warfare ist nun auf Version 1.16

Für Call of Duty: Infinite Warfare steht ab sofort das neue Update 1.16 auf PS4, Xbox One und PC zum Download bereit. Der Patch wiegt rund 2 GB und bringt neben zahlreichen Bugfixes das Ken Jeong-Voice Over Pack sowie das CWL Personalization Pack.

Darüber hinaus haben die Entwickler die Gesten im Spiel angepasst, sodass ihr diese nun auch aus dem Sprint ausführen könnt. Spielt ihr im Splitscreen den Hardpoint-Modus, werden eingenommene Punkte bei Spielern unterschiedlicher Teams nun nicht mehr in verschiedenen Farben angezeigt. Anbei die vollständigen Patchnotes.

Neu

Ken Jeong Voice Over Pack

CWL Personalization Pack - COD Champs

Allgemeine Fixes:

Updated the Blind Eye perk challenge from "scorestreaks" to "weapon systems" as we have now made this challenge possible by killing micro turrets

Gestures - all cosmetic gestures can now be performed while sprinting

Adjusted the Blackout Grenade to bring its power level and overall consistency closer to that of the Jammer Grenade

Gameplay audio for Defender and Uplink will occur in the Winner's Circle, interrupting the Announcer's End Game win/loss VO lines. This has been fixed

Fix for the Calling Card notification not disappearing after highlighting or equipping the GameBattles calling card

In splitscreen, captured Hardpoint colors would not show different colors with players on different teams. This has been fixed

After entering a prestige, the After Action Report for completing a match would display placeholder images and text for calling cards. This has been fixed

Fix for an error that could occur when a guest player attempts to open the Friend list in the menu during gameplay on Xbox One

Fix for players being stuck on the "Purchasing Supply Drop" screen if they repurchase another drop while the loot ceremony screen is running in the background

Fixes for a few mouse and keyboard issues when accessing the Scorestreak Variants on PC

Fix for some calling cards not being displayed in the preview pane on the right

Fix for the VO line "Last Alive" not playing for the second team with one player left in SnR and SnD modes

Fix for users unable to use the "Change-Up" passive for the legendary T.H.O.R. - Nimbus when using button layouts that use the "toggle aim down sight" setting

CWL/CODCaster:

Fix for the CODCaster not displaying the proper team color on the objective icons

Im April erschien mit Continuum der zweite DLC für Infinite Warfare, der neben einem neuen Zombie-Kapitel auch vier neue Maps bereithält. Alle Infos zum Zusatzinhalt findet ihr hier.

Seid ihr mit dem Patch 1.16 zufrieden oder stört euch noch etwas an Infinite Warfare?