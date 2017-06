Konami Europa denkt anscheinend über ein Castlevania für die Nintendo Switch nach, nicht zuletzt dank der Netflix-Serie. Der Konzern befindet sich offenbar in Gesprächen mit Nintendo rund um neue Konami-Spiele für die Konsole.

Castlevania kommt bald als eigene Netflix-Serie. Das frischt die allgemeine Aufmerksamkeit für das Franchise natürlich gehörig auf. Was wiederum auch an Konami Europa nicht spurlos vorüber geht: Es bestehe gesteigertes Interesse an einem Castlevania-Ableger für die Nintendo Switch, heißt es in einem Interview mit Miketendo64. Eigentlich ging es darin in erster Linie um Super Bomberman R, aber Richard Jones spricht auch über mögliche andere Spiele für die Konsole – zum Beispiel Castlevania:

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir viele interne Diskussionen bei Konami führen, bei denen es darum geht, welche Spiele wir auf die Nintendo Switch bringen können. Außer Bomberman, einem Spiel, bei dem wir uns seines Erbes sehr bewusst sind und auch dessen, wie beliebt es ist, genau wie bei Castlevania. [...] Sogar so sehr, dass Castlevania jetzt eine eigene Show auf Netflix bekommt, weswegen wir viele Wünsche unserer Fans nach einer neuen Castlevania-Reihe hören. Wir wissen also, dass eine Nachfrage nach dem Spiel besteht, aber aktuell ist nichts in Stein gemeißelt, weil die Diskussionen noch andauern."

Das lässt doch zumindest hoffen, dass bald etwas Derartiges auf uns zukommt. Interessant wirkt auch, dass der European Brand Manager von Konami direkt von einer ganzen Castlevania-Reihe spricht.

Wie fändet ihr ein neues Castlevania auf der Nintendo Switch?