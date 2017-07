Das Online-Rollenspiel Citadel: Forged with Fire will Spieler zum Magier machen und mischt dafür Elemente aus Spielen von BioShock bis Skyrim.

Citadel: Forged with Fire wandelt auf den Spuren von Skyrim und Lichdom: Battlemage.

Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich darüber geschrieben, dass wir ganz dringend endlich ein Harry Potter-Rollenspiel brauchen. Das wurde zwar noch immer nicht angekündigt, dafür allerdings Citadel: Forged With Fire. Dabei handelt es sich um ein Online-RPG, in dem sich alles um Magie dreht.

Auf den ersten Blick erinnert es allem voran an Skyrim und Lichdom: Battlemage, allerdings schwingt der Hauptcharakter (unter anderem) einen Zauberstab wie in Harry Potter und fliegt offenbar auch auf einem Besen durch die Lüfte. Wir spielen einen Zauberlehrling, der gerade dabei ist zu lernen, wie er mit Magie umgeht und sich ganz nebenbei einen Namen in der Welt von Ignus macht.

Ein erster Gameplay-Trailer gibt bereits einen guten Einblick darauf, was uns in Citadel: Forged With Fire erwarten wird:

Laut Entwickler Blue Isle Studios (Valley, Slender: The Arrival) und Virtual Basement (Ark: Survival Evolved) liegt unser Schicksal dabei in unserer Hand und wir können selbst entscheiden, wie wir unseren Gameplay-Fokus legen wollen. Wir können gigantische Monster zähmen, andere Spieler angreifen, Allianzen schmieden massive Schlösser bauen und mehr.

Citadel: Forged with Fire lässt euch Gebäude auf unliebsame Gegner werfen.

Im Kern dreht sich in Citadel: Forged With Fire alles um das Erlernen und Nutzen von Magie und diese scheint es in sich zu haben. So sollen wir unter anderem in der Lage sein, komplette Bauwerke via Telekinese durch die Gegend zu schleudern oder unsere Feinde mit Meteorschauern zu zerstören. Das ist dann doch etwas mehr als Harry Potter je konnte. Loot und Crafting sind in der Sandbox-Umgebung von Citadel natürlich auch mit von der Partie und wer fliegen möchte, kann das dank selbsterstellter Besen wie erwähnt auch tun.

Citadel: Forged With Fire erscheint für PS4, Xbox One und PC. Spieler auf dem PC dürfen sogar schon in zwei Wochen loslegen, denn am 26. Juli startet das RPG mit einer Early Access-Phase. Die Veröffentlichung des fertigen Spiels ist für Anfang 2018 geplant. Ob das die Konsolen-Version einschließt oder sich lediglich auf die Steam-Fassung bezieht, ist leider nicht bekannt.

Was haltet ihr bisher von Citadel: Forged With Fire?