Code Vein ist ein blutiges Action-RPG, in dem wir als Vampire Jagd auf Monster machen. Ein neuer Gameplay-Trailer von der E3 2017 gibt uns einen Vorgeschmack auf das Spiel, das nun für Xbox One bestätigt ist.

Code Vein ist ein Action-RPG, indem wir als Vampire Monster schnetzeln.

Code Vein entführt uns in die nahe Zukunft, in der unsere Zivilisation bereits am Abgrund ist und in einer lebensfeindlichen Staubwolke vor sich hin vegetiert. Wir übernehmen die Rolle eines sogenannten Revenants, der mithilfe eines Partners Jagd auf Bestien macht.

Bandai Namco hat das Action-RPG der God Eater-Macher, das auf den ersten Blick an Nier: Automata und Bloodborne erinnert, im April 2017 mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt, damals aber noch keine Plattformen bekannt gegeben.

Auf der E3 2017-Pressekonferenz von Microsoft wurde Code Vein nicht nur in einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt, sondern auch für Xbox One und Xbox One X bestätigt. Hier der Trailer:

Code Vein erscheint 2018 für Xbox One und Xbox One X. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.