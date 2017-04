Bandai Namco hat das Action-Rollenspiel Code Vein offiziell angekündigt. Erste Screenshots zeigen die düstere Endzeit-Kulisse, zwei Vampir-Helden und fiese Monster.

Code Vein wurde jetzt offiziell enthüllt.

Nachdem Bandai Namco mit einem sehr stimmungsvollen Teaser-Video bereits auf Code Vein aufmerksam gemacht hatte, folgte jetzt der offizielle Reveal. In einer Pressemitteilung wurde das JRPG für 2018 angekündigt. Erste Screenshots fangen das düstere Vampir-Szenario ein.

Die Prämisse von Code Vein: In der nahen Zukunft geht die Zivilisation den Bach runter und wird zu einer lebensfeindlichen Einöde. In den Ruinen leben Wiedergänger (Revenants) in einer Gesellschaft von Ausgestoßenen namens Vein und kämpfen ums Überleben. Denn neben grausigen Monstern werden sie von ihrem eigenen Blutdurst bedroht. Bekommen sie zu wenig Lebenssaft, werden sie zu den Verlorenen (Lost) und damit zu wilden Bestien.

Der Held muss natürlich den ganzen Karren aus dem Dreck ziehen und den drohenden Untergang der Vein abwenden. Dazu kämpfen wir uns durch die zusammenhängende Spielwelt und nutzen vampirische Kräfte und allerlei Waffen, die sich natürlich verbessern lassen. Durch ein Buddy-System müssen wir nicht zwangsläufig alleine losziehen, sondern können uns einen Partner als Verstärkung dazuholen. Wie die Mechanik genau funktionieren wird, bleibt aber unklar.

Bisher ist nicht bestätigt, für welche Plattformen Code Vein im Jahr 2018 erscheinen wird.