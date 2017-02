Survival-Games sind einfach immer noch ziemlich beliebt.





Funcom hat seine Verkaufszahlen für Conan Exiles am vergangenen Freitag bekannt gegeben. Demnach haben sich bereits 320.000 Kopien des Spiels über Steam verkauft und den Titel auch auf die Spitze der globalen Top Seller Liste gebracht. Conan Exiles landete erst am 30. Januar in Steams Early Access.



Funcom freut sich natürlich über diesen Erfolg und verspricht, dass man alles dafür geben wird, aus Conan Exiles ein vollwertiges Spiel zu machen, dass sowohl Conan- als auch Survival-Fans etwas neues und altes bieten kann.



Daneben hat Funcom auch das Conan Exiles Dev Kit veröffentlicht mit dem Mods für das Game erstellt werden können.