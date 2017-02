Funcom war so unzufrieden mit den Servern, die ihnen ihr Partner für Conan Exiles zur Verfügung stellte, dass sie die Beziehung letztlich beendeten.





"Unser offizieller Partner war nicht dazu in der Lage, die Qualität und den Service, den wir benötigen, zu erreichen," teilt Funcom mit.



Der hier genannte "offizielle Partner" heißt PingPerfect und wird in Zukunft nicht mehr die offiziellen Multiplayer Server für Conan Exiles hosten. Spieler, die sich das Game via Early Access besorgten und mit Lag zu kämpfen hatten, wird es sicherlich freuen, dass Funcom die Situation verbessern möchte.



"Wir befinden uns im Prozess neue Partner für die ideale Hardware, auf die wir die existierende Datenbank übertragen können, zu finden. Aufgrund der hohen Nachfrage für Conan Exiles Server, können viele Hosting-Unternehmen die Hardware, die wir benötigen, nicht bieten und daher wird dieser Prozess möglicherweise einige Tage dauern."



Ihr müsst also erstmal auf einem der 7500 privaten Server zocken, wenn ihr weiterhin Conan Exiles spielen möchtet.



"Wir entschuldigen uns zutiefst bei jedem, der gespielt und Fortschritt auf den offiziellen Servern gemacht hat, aber wir denken, dass es besser ist, sich lieber jetzt um dieses Problem zu kümmern als später."