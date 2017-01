Ich weiß ja nicht wie viel Alkohol ihr über Silvester und Neujahr konsumiert habt, aber sollten noch ein paar Gehirnzellen übrig sein, dann werdet ihr euch erinnern, dass bald Conan Exiles erscheint.

Und mit diesem nahenden Release des Survival-Action-Spiels wird es ja mal Zeit, dass man ein bisschen mehr zu den Gameplay-Mechaniken erklärt:

Zu sehen ist hier wie die von den Spielern aufgebauten Städte in Conan Exiles errichtet, angegriffen und verteidigt werden können.



Conan Exiles wird am 31. Januar in Steams Early Access eintreffen. Die Xbox One-Fassung folgt im Frühling.