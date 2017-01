Am 31. Januar erscheint Conan Exiles für den PC - was euch erwartet, zeigt ein neues Gameplay-Video.

Funcom hat Conan Exiles kürzlich gespielt, das Gameplay-Material aufgezeichnet und Creative Director Joel Bylos sowie Community Manager Jens Erik Vaaler das Ganze kommentieren lassen. In dem Video geht es um die Open World des Survival-Spiels.



Für Xbox One wird das Spiel via Game Preview im Frühling dieses Jahres erscheinen. Die PC-Version landet bereits, wie eingangs erwähnt, am 31. Januar via Early Access bei Steam.