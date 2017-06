Auf der E3-Pressekonferenz hat Microsoft einen neuen actiongeladenen Trailer zum Open-World-Agenten-Abenteuer Crackdown 3 veröffentlicht. Das Spiel erscheint Anfang November.

Crackdown 3 hat einen neuen Trailer und ein Release-Datum.

Lange war es ruhig um das Open-World-Actionspiel Crackdown 3, auf der E3 2017 hat Microsoft nun einen neuen Trailer veröffentlicht und ein finales Release-Datum bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 7. November für die Xbox One.

In dem Trailer sind actiongeladene Gameplay-Szenen zu sehen, in denen mehrere Agenten für Chaos in der frei begehbaren Stadt des Spiels sorgen. Unter anderem setzen sie Raketenwerfer ein, um Autos in die Luft zu jagen. Das Spiel wird sowohl alleine als auch im Koop spielbar sein und soll großflächige Umgebungszerstörungen bieten, von denen im Trailer allerdings nicht allzu viel zu sehen ist.

Unten könnt ihr euch den Trailer anschauen.