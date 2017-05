Käufer kriegen entweder die PC- oder Xbox-One-Version gratis und bekommen gemeinsame Spielstände und Achievements.

Crackdown 3 bekommt Play-Anywhere-Support.

Wie die Entwickler von Crackdown 3 für Xbox One und PC bestätigt haben, wird der Titel Teil von Microsofts Play-Anywhere-Programm.

Das bedeutet, dass Käufer einer Version die jeweils andere automatisch und kostenlos dazu bekommen. Außerdem gibt es gemeinsame Achievements und Spielstände, wer also auf der Xbox One anfängt zu spielen, kann später nahtlos mit der PC-Version weitermachen - so es denn gewünscht wird.

Crackdown 3 wurde auf der E3 2014 angekündigt, seitdem tröpfelten nur sporadisch Informationen zum Action-Spiel durch. Bis zu einer ausführlichen Vorstellung sollte es allerdings nicht mehr allzu lange dauern, diese dürfte während der Microsoft-Pressekonferenz während der E3 in Los Angeles erfolgen.