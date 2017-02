Nach vielen Spekulationen hat es Activision jetzt endlich offiziell gemacht.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wird am 30. Juni für PlayStation 4 erscheinen.



In der Spielesammlung ist Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped enthalten - allesamt in überarbeiteten Versionen.