Vicarious Visions und Activision haben ein neues Gameplay-Video zu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy veröffentlicht, das uns das Level Sewer or Later aus Cortex Strikes Back genauer zeigt.

Das Sewer or Later-Level aus Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back

Zeigten uns Activision und Vicarious Visions im letzten Gameplay-Video zu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy noch das neu gestaltete Upstream-Level aus dem ersten Crash Bandicoot, geht es diesmal in die modrige Kanalisation von Cortex Island.

In etwas mehr als vier Minuten führt uns ein Entwickler durch das Sewer or Later-Level aus der aufgehübschten Remaster-Version von Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back. Sewer or Later ist weitaus düsterer als Upstream und jagt Crash durch Abwasserkanäle und durch gefährlich rotierende Ventilatoren.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy beinhaltet die Remaster-Versionen von Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back und Warped. Die Trilogie im neuen Grafik-Gewand erscheint am 30. Juni 2017 für PS4 und PS4 Pro. Mirco durfte bereits ein wenig durch das Jump 'n' Run hüpfen und berichtet euch hier von seinen entfachten Nostalgiegefühlen.

