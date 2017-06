Wer bei GameStop Irland seine Spiele gegen Crash Bandicoot N. Sane Trilogy eintauscht, bekommt einen Fidget Spinner gratis dazu.

Mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kehrt Crash hochauflösend zurück.

An Fidget Spinnern kommen wir seit einigen Wochen nicht mehr vorbei. Mein Späti in der Nachbarschaft verkauf Fidget Spinner, Kollege Hannes hat einen Fidget Spinner und kürzlich beobachtete ich ein Kind in der Bahn beim Fidgetspinnen und wurde selbst ganz meditativ. Auch GameStop Irland macht sich die merkwürdige Magie hinter den Kugellagerspielzeugen zu Nutze und bietet sie jetzt im Zuge einer Aktion gratis an.

Mehr: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Entwickler verrät, was die "Aku Aku"-Maske wirklich sagt

Wer seine alten Spiele in den GameStop-Filialen auf der grünen Insel gegen Crash Bandicoot N. Sane Trilogy eintauscht, erhält einen Fidget Spinner kostenlos dazu. Aber denkt jetzt bloß nicht daran, wegen eines Fidget Spinners extra nach Irland zu reisen.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wird nicht vom originalen Studio Naughty Dog, sondern von Vicarious Visions entwickelt und erscheint am 30. Juni 2017 für PS4 und PS4 Pro. Die Remaster-Sammlung enthält die drei PlayStation-Klassiker Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back und Warped.