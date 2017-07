Crash Bandicoot - PS4-Charts: N. Sane Trilogy erobert auch in Deutschland die Spitze

Der alte Hüpfheld Crash feiert eine glorreiche Rückkehr nach Jahren der Frührente. So konnte die frisch erschienene N. Sane Trilogy in den PS4-Verkaufscharts Top-Spiele wie Horizon Zero Dawn oder Call of Duty: Modern Warfare von den vorderen Plätzen rempeln.