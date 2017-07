Die PS4-Collection Crash Bandicoot N. Sane Trilogy steht die zweite Woche in Folge auf dem ersten Platz der britischen Verkaufscharts. Das letzte PS4-Spiel, dem dies gelang, ist Uncharted 4: A Thief’s End.

Hat allen Grund zur Freude: Crash Bandicoot.

Die PS4-Collection Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist nach wie vor extrem populär, was sich unter anderem in den Verkaufszahlen äußert. In Großbritannien konnte die Remastered-Sammlung den zweiterfolgreichsten Boxed-Launch des bisherigen Jahres für sich verbuchen.

Damit unterlag Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zwar Ghost Recon: Wildlands, konnte aber zum Beispiel das ebenfalls sehr erfolgreiche Horizon Zero Dawn schlagen. Zudem hüpfte das ehemalige Playstation-Maskottchen auch an die Spitze der deutschen Videospielverkaufscharts. Dieser Trend scheint sich nun in der zweiten Woche fortzusetzen.

Mehr: Crash Bandicoot - Native Fortress ist der schlimmste Level, den ich jemals gespielt habe

Wie das Marktforschungsunternehmen GfK Chart-Track mitteilt, sichert sich Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz der britischen Videospielverkaufscharts. Damit knüpft die Remastered-Collection an Uncharted 4: A Thief's End an. Das Action-Adventure war das letzte PS4-Spiel, dem dies zweimal in Folge gelang. Vor Uncharted 4: A Thief's End konnten sich Ratchet & Clank beziehungsweise The Last of Us: Remastered mit diesem Erfolg schmücken.

In Deutschland dürften die Verkäufe ähnlich gut laufen. Als wir vergangene Woche die Amazon.de-Liste "Games-Bestseller für das Jahr 2017" prüften, belegte Crash Bandicoot N. Sane Trilogy den sechsten Platz. Nun rangiert die PS4-Collection auf Platz vier - erfolgreicher waren nur Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Mario Kart 8 Deluxe.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kam am 30. Juni 2017 auf den Markt. Sowohl im GamePro-Test als auch im internationalen Wertungsspiegel schnitt die PS4-Collection sehr gut ab.

Habt ihr mit einem derartigen Erfolg gerechnet?