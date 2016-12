Ein brasilianischer Online-Store könnte den Erscheinungstermin der Spiele-Sammlung geleakt haben.





ZillionGames schreibt, dass Crash Bandicoot N. Sane Trilogy am 28. Februar 2017 für PlayStation 4 erscheinen wird.



Klar, es könnte ein Platzhalter sein, doch wie wir aus der Vergangenheit lernten, haben Händler oft bessere Einsicht in offizielle Erscheinungstermine als man meinen mag.



Und wenn ein Termin so präzise ist, wie dieser hier, darf man durchaus schon mal hoffen, dass er stimmt!



Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy beinhaltet übrigens Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 und Crash Bandicoot 3 Warped in überarbeiteten Fassungen.