Der Dreamcast-Klassiker ist jetzt Free2Play auf Mobilgeräten - allerdings garniert mit einigen Werbeeinblendungen.

Crazy Taxi ist ab sofort Free2Play für Smartphones und Tablets.

Wenn ich den Namen Crazy Taxi nur höre, werde ich ganz gefühlsduselig. Mit dem durchgeknallten Arcade-Rennspiel verbinde ich ausschließlich positive Erinnerungen, der Titel war damals sogar mein Kaufgrund für Segas Dreamcast. Zu treibenden Punk-Rhythmen (u.a. von The Offspring) in unterschiedlich schweren Zeitlimits Fahrgäste zu ihren Wunschorten bringen und dabei alle Gesetze des Straßenverkehrs zu brechen, ist auch heute noch ein riesengroßer Spaß.

Einen, den man meiner Meinung nach unbedingt nachholen sollte, wenn man ihn verpasst hat. Und das geht jetzt sogar komplett kostenlos, denn Sega hat die entsprechenden iOS- und Android-Apps für Smartphones und Tablets Free2Play gemacht.

Mehr: Test zur Mobile-Version von Crazy Taxi: Arcade-Racer im Hosentaschenformat

Wie so oft bei Free2Play-Titeln gibt es allerdings einen Haken. Ihr müsst mit Werbeeinblendungen leben, die euch das Spiel regelmäßig vorsetzt. Wer das Spiel vorher bereits käuflich erworben hat, kann die Werbung durch einen Restore der eigenen App-Käufe ausblenden, alle anderen müssen einen kleinen Betrag bezahlen, um werbefrei durch die Gegend zu gurken. Die Steuerung ist auf Smartphones zwar nicht so präzise wie im Original, dafür ist aber auch in den Apps der Original-Soundtrack enthalten.

Ich kann mich nur wiederholen: Crazy Taxi ist ein echter Klassiker, spielt unbedingt mal rein!