Auf seiner E3-Pressekonferenz hat Ubisoft den Ankündigungs- sowie den ersten Gameplay-Trailer zu The Crew 2 präsentiert. Diesmal erobert das Open World-Spiel nicht nur die Straßen, sondern auch Wasser und Luft.

The Crew 2 lässt uns jetzt auch Boot fahren und mit dem Flieger die Lüfte erobern.

Ubisoft kündigte The Crew 2 bereits Mitte Mai mit einem Logo auf Twitter an, behielt erste Bilder und Gameplay aber für sich. Bislang wussten wir nur, dass der Nachfolger des 2014 erschienenen Rennspiels The Crew wieder ein Open World-Titel werden und zusammen mit Assassin's Creed: Origins, Far Cry 5 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe im aktuellen Finanzjahr, also noch vor dem 31. März 2018 erscheinen soll.

Auf seiner E3 2017-Pressekonferenz hat Ubisoft nun den Ankündigungs- sowie einen ersten Gameplay-Trailer zum Open World-Rennspiel von Ivory Tower in die Menge gefeuert. Wie im Vorgänger dürfen wir in The Crew 2 durch USA rasen - diesmal sogar in Booten, Fliegern und auf Motorrädern. Ubisoft spricht von einer "der umfangreichsten offenen Spielwelten, die je erschaffen wurden". Beide Trailer könnt ihr euch unten in der Meldung anschauen.

Außerdem könnt ihr euch ab sofort für die Beta zu The Crew 2 registrieren, wie Ubisoft auf Twitter bekannt gibt.

Wie sein Vorgänger soll auch The Crew 2 von dem Games as a Service-Modell profitieren und nach dem Launch regelmäßig mit neuen Updates und Erweiterungen versorgt werden. Einen konkreten Release-Termin hat The Crew 2 nach wie vor nicht. Das Spiel ist derzeit auf "Anfang 2018" datiert.

