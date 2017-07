Sowohl für die Beta von Skull & Bones als auch für die Betaphase zu The Crew 2 haben sich laut Ubisoft sehr viele Menschen registriert.

The Crew 2

Gamer haben offenbar große Lust auf The Crew 2 und Skull & Bones: Ubisoft freut sich zumindest gerade über rekordverdächtige Beta-Registrierungen für beide Titel. Auf der vierteljährlichen Finanz-Konferenz des Konzerns hat Präsident und CEO Yves Guillemot Details enthüllt. Demnach befinden sich die Anmeldungen für die The Crew 2-Betaphase auf Rekordhöhe, was Ubisoft-Spiele insgesamt angeht. Skull & Bones verzeichne derweil die höchsten Beta-Anmeldungen, die eine neu eingeführte Ubisoft-IP jemals gesehen habe. (via: DualShockers)

Laut Chief Financial Officer Alain Martinez sei zu erwarten, dass viele Fans des ersten Teils The Crew – das immerhin auf 12 Millionen Spielende kommt, aber zeitweise gratis war – auch den Nachfolger spielen wollen. Er glaube, The Crew 2 werde sich besser schlagen als zum Beispiel Steep. Skull & Bones hat laut Yves Guillemot insbesondere von den Besuchern der E3 2017 sehr viel positives Feedback erhalten. Genaue Anmelde-Zahlen der beiden Beta-Phasen werden zwar nicht verraten, man sei aber "sehr zuversichtlich".

Der Dreifach-Renner The Crew 2 soll im nächsten Frühjahr erscheinen, während das Piratenspiel Skull & Bones für Herbst 2018 geplant ist.

Welches der beiden Spiele interessiert euch mehr?