Microsoft ermöglicht uns dank Abwärtskompatibilität bald auch, Spiele der Original-Xbox auf der Xbox One zu spielen. Das Angebot bleibt allerdings deutlich hinter dem Lineup der kompatiblen Xbox 360-Titel zurück. Bisher sind zwei Spiele angekündigt.

Crimson Skies kann dank Abwärtskompatibilität bald auf der Xbox One gespielt werden

Auch wenn das Feature angeblich mehr genutzt werden könnte: Die Fans freuen sich über die Abwärtskompatibilität der Xbox One. Mittlerweile können schon über 385 Xbox 360-Spiele gezockt werden und auf der E3 2017 wurde die Funktion auch für Titel der ersten, ursprünglichen Xbox angekündigt. Allerdings solltet ihr euch vielleicht nicht zu früh auf euer Lieblingsspiel freuen: Laut Phil Spencer wird das Angebot definitiv nicht so groß werden wie das Lineup der abwärtskompatiblen Xbox 360-Titel.

In der Liveshow von Giant Bomb (via Gamespot) hat der Xbox-Chef das schmale Angebot erklärt: Es sei schwieriger, die Rechte an den älteren Titeln zu klären, um sie anbieten zu können. Außerdem sei es auch aus technischer Sicht eine größere Herausforderung, Xbox-Spiele verfügbar zu machen, als es bei den Xbox 360-Titeln der Fall ist.

Im Laufe des Jahres soll es soweit sein, dass die ersten Xbox-Spiele mit der Xbox One funktionieren. Allerdings wurden bisher nur Fuzion Frenzy und Crimson Skies angekündigt. Kein Wunder also, dass Microsoft auf der E3 dieses Jahres nicht so viel Aufhebens um die neue Funktion gemacht hat wie auf der E3 2015, als die Abwärtskompatibilität für Xbox 360-Spiele verkündet wurde.

Welche Xbox-Titel muss Microsoft eurer Meinung nach auf die Xbox One bringen?