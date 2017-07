Cuphead, das Spiel mit dem unverwechselbaren Cartoon-Look, kommt nur für PC und Xbox One.

Cuphead erscheint Ende September für die Xbox One und den PC - ein Release für die PS4 ist nicht geplant.

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Cuphead während der E3 2014 enthüllt wurde, am 29. September soll das Jump&Run mit dem unverwechselbaren Grafikstil nun endlich für Xbox One und PC erscheinen. Alle PS4-Besitzer, die bislang auf einen späteren Release von Cuphead für ihre Konsole gehofft haben, müssen diese Hoffnungen jetzt wohl endgültig begraben.

Mehr: Cuphead erscheint im September 2017

In einem NeoGaf-Thread äußerten sich die Entwickler nun zu einigen Fragen, darunter zur Plattform-Exklusivität von Cuphead. Ein Nutzer fragte, ob es über die gesamte Lebensdauer des Titels "100 Prozent Microsoft-exklusiv" sei, worauf die Entwickler antworteten:

"Ja, dieses Cuphead-Spiel erscheint exklusiv auf Xbox und PC. [...] Es gibt eventuell etwas später eine Mac-Version und möglicherweise auch eine Version für Linux. [...] Uns gehört die Cuphead-IP."

Die Wortwahl lässt vermuten, dass der erste Teil exklusiv auf PC und Xbox bleibt, ein möglicher Nachfolger zu Cuphead aber auch für andere Konsolen veröffentlicht werden kann.