Wohl die beste Option, wenn man mit dem fordernden Action-Rollenspiel einsteigen möchte.

Die Fire Fades Edition von Dark Souls 3 enthält das Hauptspiel und beide Erweiterungen.

Bandai Namco hat die Fire Fades Edition von Dark Souls 3 für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Diese fungiert als "Game of the Year"-Edition und enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden DLC-Erweiterungen "Ashes of Ariandel" und "The Ringed City". Der Preis liegt bei ca. 60 Euro.

Damit ist die Fire Fades Edition vor allem für Neueinsteiger interessant. Denn wer bislang mit dem Kauf des fordernden Action-Rollenspiels geliebäugelt hat, bekommt mit der Edition das komplette Dark-Souls 3-Paket. Wer die Inhalte dagegen schon kennt kann sich den Kauf sparen, denn für Souls-Veteranen wird nichts entscheidend neues geboten.

Dark Souls 3 erschien im April 2016, hier geht es zu unserem Test des Hauptspiels. Den Test zum ersten DLC "Ashes of Ariandiel" könnt ihr hier lesen.